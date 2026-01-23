Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен предмет переговоров в Абу-Даби между РФ и Украиной

Буферные зоны и механизмы их контроля обсуждают на встрече трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, которая проходит в Абу-Даби 23 января. Об этом сообщают российские СМИ.

На переговорах в Абу-Даби обсуждается линия разграничения между Россией и Украиной.

Буферные зоны и механизмы их контроля обсуждают на встрече трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, которая проходит в Абу-Даби 23 января. Об этом сообщают российские СМИ.

«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — сообщает ТАСС. Журналисты ссылаются на источник, знакомый с ходом переговоров.

Переговоры в формате трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности проходят в Абу-Даби в закрытом для прессы режиме, место встречи не раскрывается. Ранее сообщалось, что среди тем обсуждения — снижение военной активности в Черном море, мораторий на удары по энергетическим объектам и мирное урегулирование конфликта вокруг Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше