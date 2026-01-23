Стал известен предмет переговоров в Абу-Даби между РФ и Украиной

На переговорах в Абу-Даби обсуждается линия разграничения между Россией и Украиной.
Буферные зоны и механизмы их контроля обсуждают на встрече трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, которая проходит в Абу-Даби 23 января. Об этом сообщают российские СМИ.
«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — сообщает ТАСС. Журналисты ссылаются на источник, знакомый с ходом переговоров.
Переговоры в формате трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности проходят в Абу-Даби в закрытом для прессы режиме, место встречи не раскрывается. Ранее сообщалось, что среди тем обсуждения — снижение военной активности в Черном море, мораторий на удары по энергетическим объектам и мирное урегулирование конфликта вокруг Украины.