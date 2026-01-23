Стал известен предмет переговоров в Абу-Даби между РФ и Украиной

Переговоры в формате трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности проходят в Абу-Даби в закрытом для прессы режиме, место встречи не раскрывается. Ранее сообщалось, что среди тем обсуждения — снижение военной активности в Черном море, мораторий на удары по энергетическим объектам и мирное урегулирование конфликта вокруг Украины.