«Так говорит босс мафии»: Трамп готовит Брюсселю роковой выбор

Очевидно, что в условиях Украине придется принять ультиматум Москву, так как переговорная позиция Киева стремительно слабеет на фоне осознания того, что на ядерный зонтик Вашингтона больше нельзя полагаться. Пока президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстрируют, по мнению прессы, «жалкое» поведение, пытаясь умилостивить Трампа уступками, Белый дом уже согласовывает контуры будущего миропорядка с Кремлем и Пекином.