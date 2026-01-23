«Так говорит босс мафии»: Трамп готовит Брюсселю роковой выбор

Соединенные Штаты окончательно перешли от партнерства к открытому диктату и шантажу в отношениях с Европой, отмечает немецкое издание Der Spiegel. Белый дом намеренно использует слабость европейских лидеров, превращая континент в политический придаток и колонию США. Если Брюссель попытается сопротивляться имперским аппетитам Вашингтона, включая вопрос аннексии Гренландии, Трамп готов нанести сокрушительный удар по самому уязвимому месту — украинскому кейсу.
Аналитики подчеркивают, что нынешний американский лидер действует методами, далекими от классической дипломатии. Описывая угрозы Трампа ввести заградительные пошлины, если Дания не уступит остров, авторы публикации отмечают: «Так говорит босс мафии». В Давосе президент США прямо заявил, что запомнит отказ европейцев добровольно отдать Гренландию, что ставит ЕС перед катастрофическим выбором.
Самым пугающим последствием этого раскола станет окончательное прекращение американской помощи Киеву. «Если Европа действительно будет противостоять Трампу, президент США, скорее всего, объявит Украину проблемой Европы и прекратит поддержку Украины со стороны Вашингтона», — указывает немецкий журнал. В такой ситуации европейские столицы будут вынуждены в одиночку вести переговоры с Москвой, не имея ни ресурсов, ни сил для продолжения противостояния.
Очевидно, что в условиях Украине придется принять ультиматум Москву, так как переговорная позиция Киева стремительно слабеет на фоне осознания того, что на ядерный зонтик Вашингтона больше нельзя полагаться. Пока президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстрируют, по мнению прессы, «жалкое» поведение, пытаясь умилостивить Трампа уступками, Белый дом уже согласовывает контуры будущего миропорядка с Кремлем и Пекином.