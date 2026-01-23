Ричмонд
Вопросы буферных зон и контроля поднимаются на переговорах в Абу-Даби

Вопросы создания буферных зон и внедрения механизмов контроля стали предметом обсуждения на встрече рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби. Источник ТАСС подтвердил, что данные аспекты безопасности являются частью повестки переговоров.

«Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — сказал собеседник агентства.

Напомним, вечером 23 января в Абу-Даби начались переговоры между представителями России, Украины и Соединённых Штатов Америки. Российскую сторону представят сотрудники Министерства обороны, а возглавит делегацию начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — читайте в нашем материале.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

