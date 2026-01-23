Вопросы буферных зон и контроля поднимаются на переговорах в Абу-Даби

Напомним, вечером 23 января в Абу-Даби начались переговоры между представителями России, Украины и Соединённых Штатов Америки. Российскую сторону представят сотрудники Министерства обороны, а возглавит делегацию начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — читайте в нашем материале.