RMF FM: глава ЦРУ Рэтклифф тайно приезжал в Польшу

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф тайно посетил Польшу. Об этом со ссылкой на источники сообщает RMF FM.
«Глава ЦРУ нанёс тайный визит в Польшу», — утверждается в публикации.
По данным собеседников RMF FM, Рэтклифф провел встречу с заместителем премьера Польши, министром национальной обороны страны Владиславом Косиняк-Камышем и министром — координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.
Темы переговоров не разглашаются.
Ранее стало известно, что спецслужбы РФ и США возобновили контакты в целях снижения конфронтации.
Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.Читать дальше