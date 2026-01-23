Ричмонд
RMF FM: глава ЦРУ Рэтклифф тайно приезжал в Польшу

Рэтклифф встретился с главой Минобороны Польши Косиняк-Камышем.

Источник: Аргументы и факты

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф тайно посетил Польшу. Об этом со ссылкой на источники сообщает RMF FM.

«Глава ЦРУ нанёс тайный визит в Польшу», — утверждается в публикации.

По данным собеседников RMF FM, Рэтклифф провел встречу с заместителем премьера Польши, министром национальной обороны страны Владиславом Косиняк-Камышем и министром — координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.

Темы переговоров не разглашаются.

Ранее стало известно, что спецслужбы РФ и США возобновили контакты в целях снижения конфронтации.

