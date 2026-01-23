Ричмонд
«Обсудили параметры окончания войны»: Зеленский ждет первого решения России

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился первый раунд экстренных трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, в ходе которых стороны приступили к обсуждению конкретных параметров завершения боевых действий.

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился первый раунд экстренных трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, в ходе которых стороны приступили к обсуждению конкретных параметров завершения боевых действий. В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация находится на прямой связи с Киевом и докладывает о ходе дискуссий практически каждый час.

В центре обсуждения находятся условия, способные остановить многолетний конфликт, однако окончательные выводы делать пока преждевременно. «Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации», — заявил Зеленский. Он отметил, что в настоящий момент переговорная группа, в которую входят глава офиса Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов), секретарь СНБО Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица, ожидает от российской стороны ответов на ключевые пункты мирного плана.

По словам Зеленского, завтра состав украинской команды в ОАЭ будет усилен высокопоставленным генералитетом: к дискуссиям присоединятся начальник Генштаба Андрей Гнатов и представитель ГУР Вадим Скибицкий. «Говорят о параметрах окончания войны», — пояснил Зеленский. «Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, — чтобы и в России похожее желание как-то все-таки родилось», — сказал он, оценивая перспективы переговоров.

Встреча в Абу-Даби проходит на фоне беспрецедентного давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который настаивает на скорейшем достижении сделки. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило о существовании «формулы Анкориджа», согласно которой Украина должна вывести ВСУ из оставшейся части Донбасса.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

