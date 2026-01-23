«Обсудили параметры окончания войны»: Зеленский ждет первого решения России

В центре обсуждения находятся условия, способные остановить многолетний конфликт, однако окончательные выводы делать пока преждевременно. «Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации», — заявил Зеленский. Он отметил, что в настоящий момент переговорная группа, в которую входят глава офиса Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов), секретарь СНБО Рустем Умеров, Давид Арахамия и Сергей Кислица, ожидает от российской стороны ответов на ключевые пункты мирного плана.