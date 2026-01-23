Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба

На гербе Квебека, представляющим собой щит, сверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру — золотой лев, напоминающий о британском наследии, а внизу — три листа клена, символизирующие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом расположена надпись на французском языке «Я помню».