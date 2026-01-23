Ричмонд
Канадский Квебек убрал британскую корону со своего герба

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Правительство канадского Квебека приняло решение убрать британскую корону с герба провинции, сообщил в пятницу министр юстиции Квебека Симон Жолен-Барретт.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня мы объявили о том, что убираем корону с герба Квебека. Подавляющее большинство жителей Квебека не испытывают никакой привязанности к британской монархии», — написал Жолен-Барретт в соцсети X.

Министр добавил, что новый вариант герба лучше отражает квебекскую идентичность.

На гербе Квебека, представляющим собой щит, сверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру — золотой лев, напоминающий о британском наследии, а внизу — три листа клена, символизирующие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом расположена надпись на французском языке «Я помню».

До объявленных изменений вся конструкция была увенчана короной Тюдоров.

Квебек — крупнейшая по территории провинция Канады и единственная, где только французский язык имеет статус официального. Провинция обладает развитой автономией, собственными символами и сильной региональной идентичностью, что находит отражение в периодически вспыхивающих дискуссиях о суверенитете.