Буферные зоны и контроль: раскрыта повестка переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что получает доклады из Эмиратов практически каждый час. «В ОАЭ украинская и российская делегация говорят о параметрах окончания войны. По содержанию переговоров сегодня пока еще рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты», — сказал он, отметив, что ожидает от российской делегации ответа на конкретные пункты мирного плана.