Буферные зоны и контроль: раскрыта повестка переговоров в Абу-Даби

Создание разграничительных буферных зон и внедрение жестких механизмов мониторинга стали центральными темами экстренных переговоров трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби. Информированный источник агентства ТАСС подтвердил, что участники встречи перешли к детальной проработке параметров безопасности.
Обсуждение этих аспектов указывает на переход диалога в практическую фазу реализации мирных инициатив администрации президента США Дональда Трампа. «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — сообщил собеседник агентства.
Ранее министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян официально подтвердил начало работы переговорного формата.
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что получает доклады из Эмиратов практически каждый час. «В ОАЭ украинская и российская делегация говорят о параметрах окончания войны. По содержанию переговоров сегодня пока еще рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты», — сказал он, отметив, что ожидает от российской делегации ответа на конкретные пункты мирного плана.