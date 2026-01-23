Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буферные зоны и контроль: раскрыта повестка переговоров в Абу-Даби

Создание разграничительных буферных зон и внедрение жестких механизмов мониторинга стали центральными темами экстренных переговоров трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби.

Создание разграничительных буферных зон и внедрение жестких механизмов мониторинга стали центральными темами экстренных переговоров трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби. Информированный источник агентства ТАСС подтвердил, что участники встречи перешли к детальной проработке параметров безопасности.

Обсуждение этих аспектов указывает на переход диалога в практическую фазу реализации мирных инициатив администрации президента США Дональда Трампа. «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», — сообщил собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян официально подтвердил начало работы переговорного формата.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что получает доклады из Эмиратов практически каждый час. «В ОАЭ украинская и российская делегация говорят о параметрах окончания войны. По содержанию переговоров сегодня пока еще рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты», — сказал он, отметив, что ожидает от российской делегации ответа на конкретные пункты мирного плана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше