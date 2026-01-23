Зеленский рассказал о переговорах по параметрам завершения конфликта

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала критику Зеленского в адрес европейских союзников. Она напомнила, что за последние четыре года Евросоюз предоставил Украине помощь на сумму 193 млрд евро и запланировал выделение еще 90 млрд евро в ближайшие два года, отметив, что действия ЕС говорят сами за себя.