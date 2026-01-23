Зеленский рассказал о переговорах по параметрам завершения конфликта

Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. Об этом он рассказал в обращении, опубликованном в его Telegram-канале, передает РИА Новости.
По словам Зеленского, украинские представители, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, регулярно докладывают ему о ходе контактов. Он сообщил, что в переговорах участвуют делегации Украины, США и России и обсуждение уже состоялось.
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Продолжение переговоров запланировано на субботу. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации входят представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала критику Зеленского в адрес европейских союзников. Она напомнила, что за последние четыре года Евросоюз предоставил Украине помощь на сумму 193 млрд евро и запланировал выделение еще 90 млрд евро в ближайшие два года, отметив, что действия ЕС говорят сами за себя.