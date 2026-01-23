Дрон подорвал автобус с людьми в Белгородской области

По данным региональных властей, двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. При этом один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и прямо сейчас врачи в опоерационной ведут борьбу за его жизнь.