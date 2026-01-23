Путину в МФТИ рассказали о гонконгском гриппе и новом противовирусном препарате

Ранее Life.ru писал, что в группу повышенного риска по гонконгскому гриппу входят люди с хроническими заболеваниями лёгких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Вспышка заболеваемости этим вирусом пришлась на конец декабря. В этот же период были зафиксированы и высокие темпы вакцинации.