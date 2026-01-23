Ричмонд
Путину в МФТИ рассказали о гонконгском гриппе и новом противовирусном препарате

Президенту России Владимиру Путину во время визита в МФТИ рассказали о гонконгском гриппе и текущей вирусной ситуации в стране. Ректор вуза Дмитрий Ливанов представил главе государства исследования, которые ведут институты МФТИ, и сообщил о разработке первого в мире российского препарата прямого противовирусного действия.

«А патогенный грипп — это ещё что такое?», — поинтересовался Путин во время презентации.

Андрей Иващенко, занимающий пост директора Института биофизики будущего и возглавляющий совет директоров компании «ХимРар», уточнил, что обсуждаемый вирус в настоящее время активно распространяется на территории России. Президент отметил, что грипп типа А является наиболее часто встречающимся в данный момент.

Ранее Life.ru писал, что в группу повышенного риска по гонконгскому гриппу входят люди с хроническими заболеваниями лёгких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Вспышка заболеваемости этим вирусом пришлась на конец декабря. В этот же период были зафиксированы и высокие темпы вакцинации.

