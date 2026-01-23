На задержанном Францией в Средиземном море танкере россиян нет

Россиян нет среди экипажа танкера, который Франция задержала в Средиземном море. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «России 1» заявил старший советник, руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Вадим Сизоненко.
По его словам, официальных данных о принадлежности судна пока нет.
22 января французский лидер Эммануэль Макрон объявил о задержании в Средиземном море танкера, следовавшего из России. Он утверждает, что судно находится под санкциями и использовало ложный флаг.
Французская морская префектура уточняла, что речь идет о танкере, следовавшем из Мурманска.
Ранее эксперт Андрей Кортунов заявил, что вдохновить французов на захват танкера могли действия США и Великобритании в Атлантике. В качестве возможного ответа Кортунов назвал создание морских конвоев для защиты танкеров в международных водах.