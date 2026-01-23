Ричмонд
К 2050 году Россия может расшириться, заявил Пушилин

Россия не только сохранит свои территории к 2050 году, но и сможет их приумножить, причём дипломатическим путём. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая на форуме «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия».

«С учётом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Я почему-то считаю, и обоснованно считаю, что ряд стран могут захотеть стать частью нашей страны», — сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что Россия демонстрирует модель справедливого государственного управления и выстраивания отношений с населением. Именно это, по его мнению, может сделать страну привлекательной для других государств в будущем.

Ранее Пушилин заявлял о наступлении ВС России на севере ДНР. Глава региона также обозначил стратегическую цель данных операций — восстановление доступа к водным ресурсам. Он напомнил, что канал Северский Донец — Донбасс, ранее снабжавший регион, сейчас перекрыт из-за действий Вооружённых сил Украины.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

