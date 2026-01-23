К 2050 году Россия может расшириться, заявил Пушилин

«С учётом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Я почему-то считаю, и обоснованно считаю, что ряд стран могут захотеть стать частью нашей страны», — сказал Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что Россия демонстрирует модель справедливого государственного управления и выстраивания отношений с населением. Именно это, по его мнению, может сделать страну привлекательной для других государств в будущем.
Ранее Пушилин заявлял о наступлении ВС России на севере ДНР. Глава региона также обозначил стратегическую цель данных операций — восстановление доступа к водным ресурсам. Он напомнил, что канал Северский Донец — Донбасс, ранее снабжавший регион, сейчас перекрыт из-за действий Вооружённых сил Украины.
