Обратный отсчет запущен: Трамп анонсировал шокирующее откровение через 7 дней

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере анонсировал в социальной сети Truth Social выход масштабного проекта, связанного с первой леди Меланией Трамп. Он пообещал, что через семь дней будет раскрыта подоплека одного из ключевых событий современности, так он назвал свою собственную инаугурацию.