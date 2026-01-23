Ситуация с электричеством по всей Украине резко ухудшилась

«Из-за обстрелов энергосистема работает на грани возможностей, часть объектов в аварийном ремонте. Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынужденно применяют аварийные отключения», — говорится в сообщении.
При этом в ДТЭК выразили надежду на улучшение ситуации в ближайшие дни. Компания заявила, что энергетики уже ведут восстановительные работы, и ремонт на некоторых критически важных объектах должен завершиться в течение короткого времени.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым тяжёлым днём в энергетике Украины. По его словам, ситуация «сверхтяжёлая». В связи с этим энергетики продолжают применять экстренные отключения электроэнергии для предотвращения дестабилизации работы сети.
