Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация с электричеством по всей Украине резко ухудшилась

Ситуация со светом на Украине резко обострилась из-за масштабных повреждений в системе энергоснабжения. Крупнейшая энергетическая компания страны ДТЭК сообщила, что система работает на пределе своих возможностей.

Источник: Life.ru

«Из-за обстрелов энергосистема работает на грани возможностей, часть объектов в аварийном ремонте. Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынужденно применяют аварийные отключения», — говорится в сообщении.

При этом в ДТЭК выразили надежду на улучшение ситуации в ближайшие дни. Компания заявила, что энергетики уже ведут восстановительные работы, и ремонт на некоторых критически важных объектах должен завершиться в течение короткого времени.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым тяжёлым днём в энергетике Украины. По его словам, ситуация «сверхтяжёлая». В связи с этим энергетики продолжают применять экстренные отключения электроэнергии для предотвращения дестабилизации работы сети.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.