Politico узнало детали «плана процветания» Украины на $800 млрд

По данным Corriere della Sera, ~план восстановления Украины на $800 млрд «существует только на бумаге, и этих средств пока нет»~. При этом источники издания считают, что вопрос отказа Киева от территорий в обмен на это финансирование станет темой обсуждения между представителями России, США и Украины на трехсторонней встрече в ОАЭ.