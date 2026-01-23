Ричмонд
В Абу-Даби проходят переговоры делегаций РФ, США и Украины: онлайн-трансляция

В Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Это первые прямые переговоры в таком составе с начала спецоперации РФ в 2022 году. Встреча проходит на территории Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступают принимающей стороной. Главная тема — мирное урегулирование и возможные шаги к его скорейшему завершению.

В российскую делегацию вошли представители Минобороны РФ.

Российскую делегацию возглавит начальник Генштаба Минобороны РФ Игорь Костюков, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. На переговоры также поедет специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

00:28 Переговоры в Абу-Даби проходят в переменном формате. Были разделения частников на тематические группы. Об этом сообщает AP News.

00:18 Переговоры завершены. Все стороны выразили готовность продолжить обсуждение 24 января. Об этом сообщает осведомленный источник ТАС.

00:14 Буферные зоны и механизмы их контроля обсуждаются на встрече трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби 23 января. Об этом заявляет ТАСС.

00:14 В Абу-Даби на трехсторонних переговорах обсуждаются параметры завершения конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

00:10 Встреча в Абу-Даби должна продолжиться 24 января. Об этом сообщает источник ТАСС.

00:09 Работа по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжается, и ключевым элементом этого процесса является реализация «формулы Анкориджа». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

