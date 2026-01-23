В Абу-Даби проходят переговоры делегаций РФ, США и Украины: онлайн-трансляция

В российскую делегацию вошли представители Минобороны РФ.
В Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Это первые прямые переговоры в таком составе с начала спецоперации РФ в 2022 году. Встреча проходит на территории Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступают принимающей стороной. Главная тема — мирное урегулирование и возможные шаги к его скорейшему завершению.
Российскую делегацию возглавит начальник Генштаба Минобороны РФ Игорь Костюков, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. На переговоры также поедет специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
00:28 Переговоры в Абу-Даби проходят в переменном формате. Были разделения частников на тематические группы. Об этом сообщает AP News.
00:18 Переговоры завершены. Все стороны выразили готовность продолжить обсуждение 24 января. Об этом сообщает осведомленный источник ТАС.
00:14 Буферные зоны и механизмы их контроля обсуждаются на встрече трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби 23 января. Об этом заявляет ТАСС.
00:14 В Абу-Даби на трехсторонних переговорах обсуждаются параметры завершения конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
00:10 Встреча в Абу-Даби должна продолжиться 24 января. Об этом сообщает источник ТАСС.
00:09 Работа по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжается, и ключевым элементом этого процесса является реализация «формулы Анкориджа». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.