Премьер Италии попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира

«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросила о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран. Мы должны попытаться проделать эту работу», — заявила Мелони на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Риме. По словам премьера, «никогда не следует принимать решение об исключении себя априори».
Трамп ранее сообщил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Мелони сообщала, что не подпишет документ о присоединении к «Совету мира» из-за его противоречия конституции страны.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание «Совета мира» под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.