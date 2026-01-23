Бесполезный союз: вслед за Европой Зеленский унизил НАТО

«Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки это не НАТО. Это Союз, может он сильный, но точно он без Америки», — приводит слова главы государства агентство «Интерфакс-Украина». Зеленский дал жесткую оценку потенциалу организации в ее нынешнем виде, отметив, что «Союз без Америки не является угрозой России… это не является даже защитой для своих государств, на мой взгляд».