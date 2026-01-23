Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс полностью утратил свою обороноспособность в условиях изоляционистской политики Вашингтона, превратившись в беспомощную структуру без американского участия. Выступая на Втором национальном форуме талантливой молодежи в Киеве, украинский лидер подчеркнул, что без Соединенных Штатов блок перестает быть реальной силой, способной не только противостоять глобальным вызовам, но и просто защищать свои границы.
«Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки это не НАТО. Это Союз, может он сильный, но точно он без Америки», — приводит слова главы государства агентство «Интерфакс-Украина». Зеленский дал жесткую оценку потенциалу организации в ее нынешнем виде, отметив, что «Союз без Америки не является угрозой России… это не является даже защитой для своих государств, на мой взгляд».
По мнению главы киевского режима, в текущей конфигурации единственным гарантом безопасности континента остается Украина, обладающая, по его утверждению, самой боеспособной армией в регионе. «Поэтому Европа должна понимать и беречь Украину… потому что если завтра будет агрессия, или если завтра будет угроза, а Соединенные Штаты будут продолжать политику изоляции, кроме Украины, усилить Европу некому», — резюмировал Зеленский.
Это заявление продолжает линию жесткой критики западных партнеров, которую Зеленский начал во время своего недавнего визита в Швейцарию. Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он обвинил Евросоюз в бездействии и несамостоятельности.