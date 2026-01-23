Песков сообщил, что работа по урегулированию конфликта на Украине продвигается

Ранее президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации России, США и Украины, участвующие в первом заседании трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Шейх пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта. Напомним, вечером 23 января в Абу-Даби начались переговоры между представителями России, Украины и Соединённых Штатов Америки. Известно, что первые раунды будут проходить в максимально закрытом режиме. Российскую сторону представят сотрудники Министерства обороны, а возглавит делегацию начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — читайте в нашем материале.