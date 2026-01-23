Ричмонд
Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины для обсуждения мирного решения конфликта была продуктивной, переговоры продолжатся в субботу, 24 января, сообщают «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник: РИА "Новости"

CNN и Reuters подтверждают завершение первого дня переговоров.

Стороны договорились продолжить общение в субботу, «никто дверью не хлопает», рассказал источник ТАСС. По данным госагентства, делегации доложат в свои столицы промежуточные результаты.

Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме, сообщал источник ТАСС. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.

Материал дополняется

