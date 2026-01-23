Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби

CNN и Reuters подтверждают завершение первого дня переговоров.
Стороны договорились продолжить общение в субботу, «никто дверью не хлопает», рассказал источник ТАСС. По данным госагентства, делегации доложат в свои столицы промежуточные результаты.
Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме, сообщал источник ТАСС. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.
Материал дополняется
