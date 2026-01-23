Россия, США и Украина согласились продолжить диалог в Абу-Даби 24 января

Представители делегаций России, США и Украины согласились продолжить контакты по урегулированию конфликта в субботу, 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что 23 января в Абу-Даби проходит трехсторонняя встреча рабочей группы с участием делегаций России, США и Украины. На переговорах российскую сторону возглавил начальник ГРУ Минобороны, адмирал Игорь Костюков.
Основной темой встречи стали территориальные вопросы между участниками конфликта. Также стороны могут обсудить обмены пленными, прекращение ударов по энергетике и другие темы.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, работа продолжается, но сторонам крайне важно имплементировать «формулу Анкориджа», согласованную во время саммита России и США.