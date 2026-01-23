Ричмонд
Санду исключила США из числа союзников Молдавии, заявил Додон

Додон: Санду исключила США из числа стратегических партнеров Молдавии.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 23 янв — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон заявил, что руководство республики исключило США из числа стратегических партнеров, оставив в перечне лишь Румынию, Украину, Европейский союз и НАТО.

Президент Молдавии Майя Санду провела в четверг пресс-конференцию, на которой обозначила политические приоритеты на 2026 год, сосредоточив внимание на европейской интеграции, безопасности и модернизации сектора обороны, а в качестве ключевых партнёров вновь назвала Европейский союз, Румынию, Украину и сотрудничество с НАТО, не упомянув США.

«Изменение риторики Кишинева по отношению к США отражается и на уровне контактов между столицами. Впервые за многие годы президент Молдовы исключила США из числа стратегических партнёров, оставив в списке только Румынию, Украину, ЕС и НАТО», — заявил Додон в эфире телеканала Exlcusiv TV.

По его мнению, председателя парламента Игоря Гросу и министра иностранных дел Михаила Попшоя, которых и в последний раз приняли в Вашингтоне «лишь формально», теперь, скорее всего, будут игнорировать ещё сильнее.

Также Додон раскритиковал курс Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), отметив, что власти одновременно ухудшили отношения как с Россией, так и с США, делая ставку преимущественно на Европейский союз и Румынию.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

