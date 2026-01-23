Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа хочет, чтобы Украина добилась «энергетического перемирия» в ОАЭ

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы Украина добилась «энергетического перемирия» на трёхсторонней встрече в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

«Ряд европейских стран этого очень хочет», — заявил источник агентства.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в Абу-Даби. По его словам, он лично определил рамки для диалога своей делегации. Бывший комик также анонсировал, что к переговорам в субботу присоединятся начальник Генерального штаба ВСУ генерал Анатолий Гнатов и представитель Главного разведывательного управления Вадим Скибицкий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.