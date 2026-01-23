Ричмонд
ТАСС: Участники переговоров в Абу-Даби согласились продолжить диалог 24 января

Представители США, России и Украины согласились продолжить переговоры по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби в субботу, 24 января. Об этом в пятницу, 23 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

— Согласны (продолжить переговоры — прим. «ВМ»), никто дверью не хлопает, — передает агентство.

СМИ сообщили, что среди тем, которые обсуждают представители Москвы, Киева и Вашингтона на консультациях по вопросам безопасности в Абу-Даби, присутствуют буферные зоны и различные механизмы контроля. Также, согласно словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждают параметры завершения военного конфликта.

Кроме того, появились сообщения о том, что несколько европейских государств очень хотят, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби Киеву удалось добиться «энергетического перемирия». При этом неизвестно, поднималась ли уже эта тема во время переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

В тот же день стало известно, что во время переговоров на Аляске, которые состоялись в августе 2025 года, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевает полный переход Донбасса под контроль Москвы.

