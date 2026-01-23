ТАСС: Участники переговоров в Абу-Даби согласились продолжить диалог 24 января

Кроме того, появились сообщения о том, что несколько европейских государств очень хотят, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби Киеву удалось добиться «энергетического перемирия». При этом неизвестно, поднималась ли уже эта тема во время переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов.