Представители США, России и Украины согласились продолжить переговоры по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби в субботу, 24 января. Об этом в пятницу, 23 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.
— Согласны (продолжить переговоры — прим. «ВМ»), никто дверью не хлопает, — передает агентство.
СМИ сообщили, что среди тем, которые обсуждают представители Москвы, Киева и Вашингтона на консультациях по вопросам безопасности в Абу-Даби, присутствуют буферные зоны и различные механизмы контроля. Также, согласно словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждают параметры завершения военного конфликта.
Кроме того, появились сообщения о том, что несколько европейских государств очень хотят, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби Киеву удалось добиться «энергетического перемирия». При этом неизвестно, поднималась ли уже эта тема во время переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
В тот же день стало известно, что во время переговоров на Аляске, которые состоялись в августе 2025 года, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевает полный переход Донбасса под контроль Москвы.