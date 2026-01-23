Ричмонд
ТАСС: Европа надеется на энергетическое перемирие для Киева в Абу-Даби

Страны Европы хотят, чтобы Киев заключил энергетическое перемирие с Москвой на полях трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы надеются, что Киев сможет добиться «энергетического перемирия» на трехсторонней встрече рабочей группы при участии делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Ряд европейских стран этого очень хочет», — говорится в сообщении.

При этом источник не отмечает, была ли эта тема уже поднята на переговорах представителей стран в Абу-Даби.

Ранее KP.RU сообщал, что члены делегации США в ОАЭ могут выступить с предложением об энергетическом перемирии для России и Украины. Как сообщает издание Financial Times, американская сторона готовится к обсуждению этого вопроса.

США могут предложить России и Украине приостановить удары по объектам критической инфраструктуры, а также обсудить меры, которые будут приняты в случае заключения перемирия. При этом о сроках возможной остановки ударов пока ничего не известно.