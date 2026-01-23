Мелони надеется выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Ранее американские СМИ подробно разбирали заявления Трампа о завершении и предотвращении ряда конфликтов. Сообщается, что он говорил о договоренностях между Арменией и Азербайджаном, переговорах Индии и Пакистана, а также о соглашениях и режимах прекращения огня на Ближнем Востоке и в других регионах. При этом в ряде случаев, как отмечали журналисты, боевые действия продолжались или роль США оспаривалась другими участниками.