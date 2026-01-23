Мелони надеется выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони надеется выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание The Guardian.
По данным газеты, Мелони считает, что Трамп сыграл значимую роль в международных усилиях по урегулированию конфликтов и может быть представлен к награде за вклад в мирные инициативы.
Ранее американские СМИ подробно разбирали заявления Трампа о завершении и предотвращении ряда конфликтов. Сообщается, что он говорил о договоренностях между Арменией и Азербайджаном, переговорах Индии и Пакистана, а также о соглашениях и режимах прекращения огня на Ближнем Востоке и в других регионах. При этом в ряде случаев, как отмечали журналисты, боевые действия продолжались или роль США оспаривалась другими участниками.
Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что его не волнует получение Нобелевской премии мира. По его словам, приоритетом для него остается «спасение жизней», а не награды. Он также отмечал, что высоко оценил жест венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо, которая вручила ему свою Нобелевскую премию мира, присужденную ей в 2025 году.
В то же время Трамп направлял письмо премьер-министру Норвегии, в котором выражал недовольство тем, что ему не была присуждена Нобелевская премия. В письме он указывал на свою роль в предотвращении нескольких конфликтов и подчеркивал, что, несмотря на это, мир остается для него приоритетом, наряду с интересами США.