Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы

По его словам, Куба долгое время получала нефть и деньги из Венесуэлы в обмен на предоставление «услуг безопасности» венесуэльским властям, но теперь эти поставки прекращены. Трамп утверждал, что кубинское правительство вымогало средства у Каракаса и что США это остановили, а также напомнил о возможности заключения сделки, «пока не поздно». Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отверг обвинения США.