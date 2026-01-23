Ричмонд
Участники встречи в Абу-Даби договорились продолжить диалог 24 января

Согласие на продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби 24 января выразили все участники встречи. «Никто дверью не хлопает», сообщил источник ТАСС.

Источник: Life.ru

«Согласны (продолжить. — Прим. Life.ru), никто дверью не хлопает», — уточнил источник агентства.

Напомним, первые раунды переговоров РФ, США и Украины в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме. Российскую сторону представят сотрудники Министерства обороны, а возглавит делегацию начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Чем он известен и почему на данном этапе переговоров его назначили куратором процесса — читайте в нашем материале. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

