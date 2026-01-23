Европа продвигает «энергетическое перемирие» в Абу-Даби

Ряд европейских государств оказывает негласное давление на Киев, требуя достижения «энергетического перемирия» в рамках трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Информированный источник агентства ТАСС сообщает, что в ЕС видят в прекращении ударов по критической инфраструктуре единственный способ избежать окончательного коллапса этой зимой.
«Ряд европейских стран этого очень хочет», — подчеркнул собеседник агентства, комментируя вопрос о возможном прекращении атак на энергообъекты. При этом в дипломатических кругах отмечают, что пока неизвестно, обсуждался ли этот вопрос делегациями.
Владимир Зеленский ранее также заявлял о готовности Киева к «энергетическому перемирию». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия считает своим приоритетом гарантированный и устойчивый долгосрочный мир на Украине, а не перемирие.
Кроме этого источник сообщил, что во время переговоров в пятницу «дверью никто не хлопал» и стороны высказали готовность продолжить работу 24 января. Это указывает на наличие определенных точек соприкосновения.