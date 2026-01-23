Ричмонд
Белый дом назвал продуктивными трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Переговоры России, США и Украины в ОАЭ продолжатся 24 января.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в столице ОАЭ Абу-Даби прошли продуктивно. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

По словам собеседника, делегации продолжат обсуждение урегулирования на Украине в субботу, 24 января.

Как писал сайт KP.RU, работа по урегулированию конфликта на Украине продвигается в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на данный момент очень важно имплементировать в переговоры формулу, которая была согласована в Анкоридже в августе прошлого года лидерами России и США.

Ранее стало известно, что среди тем, которые обсуждаются в ходе первых трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины, фигурируют буферные зоны и различные механизмы контроля соблюдения прекращения огня.

