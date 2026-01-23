Ричмонд
Sky News: Трехсторонняя встреча России, Украины и США в Абу-Даби завершилась

Трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США в Абу-Даби завершились, но продолжатся в субботу, 24 января. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил телеканал Sky News.

— Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией прошла продуктивно. Переговоры продолжатся завтра (24 января — прим. «ВМ»), — передает телеканал.

Согласно информации журналистов, среди тем, которые обсуждают представители Москвы, Киева и Вашингтона на консультациях по вопросам безопасности в Абу-Даби, присутствуют буферные зоны и различные механизмы контроля. Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали параметры завершения военного конфликта.

Также в Сети появились сообщения о том, что во время переговоров на Аляске, которые состоялись в августе 2025 года, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевает полный переход Донбасса под контроль Москвы. При этом на остальных территориях боевые действия будут заморожены по текущей линии фронта.

