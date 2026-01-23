Sky News: Трехсторонняя встреча России, Украины и США в Абу-Даби завершилась

Также в Сети появились сообщения о том, что во время переговоров на Аляске, которые состоялись в августе 2025 года, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали «формулу Анкориджа», которая подразумевает полный переход Донбасса под контроль Москвы. При этом на остальных территориях боевые действия будут заморожены по текущей линии фронта.