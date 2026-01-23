Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский утверждает, что договорился с Трампом о поставках ракет к Patriot

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках ракет к системам ПВО Patriot. Точное количество ракет Зеленский не огласил.

Источник: Reuters

Он заявил, что обсуждал эту тему с Трампом на встрече на полях Всемирного экономического форума в Давосе. «Я общался с Президентом [США Дональдом] Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — приводит его слова агентство Укринформ.

Ранее Зеленский жаловался, что Украине сложно находить ракеты для систем ПВО и средства на них.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше