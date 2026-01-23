Зеленский утверждает, что договорился с Трампом о поставках ракет к Patriot

Он заявил, что обсуждал эту тему с Трампом на встрече на полях Всемирного экономического форума в Давосе. «Я общался с Президентом [США Дональдом] Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — приводит его слова агентство Укринформ.
Ранее Зеленский жаловался, что Украине сложно находить ракеты для систем ПВО и средства на них.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше