Зеленский утверждает, что договорился с Трампом о поставках ракет к Patriot

Он заявил, что обсуждал эту тему с Трампом на встрече на полях Всемирного экономического форума в Давосе. «Я общался с Президентом [США Дональдом] Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — приводит его слова агентство Укринформ.