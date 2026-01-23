Никто не хлопнул дверью: первый день переговоров в Абу-Даби завершен

Первый день трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби завершился в атмосфере сдержанного оптимизма. Представитель Белого дома в интервью телеканалу NBC News охарактеризовал прошедшую встречу как «продуктивную», подтвердив намерение сторон возобновить диалог в субботу, 24 января. Источники в российской делегации также подтвердили готовность к продолжению консультаций, отметив, что, несмотря на сложность обсуждаемых вопросов, в переговорном процессе не произошло демаршей.
«Встреча была продуктивной», — подчеркнул собеседник американского вещателя, добавив, что изначально запланированный двухдневный график переговоров остается в силе.
По данным источника агентства ТАСС, первый раунд прошел в «максимально закрытом» режиме, что позволило сторонам перейти к обсуждению наиболее чувствительных тем. «Никто дверью не хлопает», — резюмировал источник издания, указывая на готовность участников к конструктивному поиску компромиссов в субботу 24 января в рамках второго дня консультаций.
Основное внимание в ходе дискуссий в пятницу было уделено территориальным спорам и механизмам безопасности на будущей линии соприкосновения. Также в повестке фигурируют аспекты создания буферных зон и внедрения международных систем контроля.
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что вопрос территорий остается ключевым, и его команда ежечасно докладывает о ситуации.