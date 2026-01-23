Никто не хлопнул дверью: первый день переговоров в Абу-Даби завершен

Первый день трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби завершился в атмосфере сдержанного оптимизма. Представитель Белого дома в интервью телеканалу NBC News охарактеризовал прошедшую встречу как «продуктивную», подтвердив намерение сторон возобновить диалог в субботу, 24 января. Источники в российской делегации также подтвердили готовность к продолжению консультаций, отметив, что, несмотря на сложность обсуждаемых вопросов, в переговорном процессе не произошло демаршей.