Пушилин: Россия увеличит территорию к 2050 году

Пушилин считает, что ряд стран войдет в состав России.
К 2050 году Россия расширит свои границы, а ряд зарубежных государств сами изъявят желание войти в ее состав. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 23 января в Москве в ходе выступления на форуме «Знание. Государство», организованном Российским обществом «Знание».
«Наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону», — сказал Пушилин, его слова приводят РИА Новости.
По мнению главы ДНР, потенциальное расширение России не будет связано с какими-то воинственными устремлениями. Пушилин считает, что ряд стран на добровольной основе могут захотеть стать частью РФ.