Дмитриев назвал выход США из ВОЗ сигналом к реформированию организации

Выход США из Всемирной организации здравоохранения является важным сигналом о необходимости реформирования ВОЗ. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал сообщение Белого дома о том, что Соединенные Штаты выполнили обещание президента Дональда Трампа и вышли из ВОЗ. По словам Дмитриева, опыт пандемии COVID-19 показал неэффективность существующих механизмов работы организации и необходимость их пересмотра.
Ранее сообщалось, что в январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Свое решение он объяснил непропорционально высокими финансовыми взносами Соединенных Штатов по сравнению с другими государствами.
По данным агентства Bloomberg, США вышли из организации, имея непогашенную задолженность в размере около 260 млн долларов. Всемирная ассамблея здравоохранения планирует рассмотреть возможные юридические механизмы урегулирования этого вопроса. После выхода Вашингтон также прекратил участие в деятельности ВОЗ и отозвал своих представителей.
Всемирная организация здравоохранения объединяет 193 государства и взаимодействует с ООН на основе специального соглашения. Основной задачей ВОЗ является координация усилий стран в сфере глобального здравоохранения.