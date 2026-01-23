Дмитриев назвал выход США из ВОЗ сигналом к реформированию организации

По данным агентства Bloomberg, США вышли из организации, имея непогашенную задолженность в размере около 260 млн долларов. Всемирная ассамблея здравоохранения планирует рассмотреть возможные юридические механизмы урегулирования этого вопроса. После выхода Вашингтон также прекратил участие в деятельности ВОЗ и отозвал своих представителей.