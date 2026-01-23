Власти канадского Квебека решили убрать британскую корону с герба

Отметим, герб Квебека представляет из себя щит. Наверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру — золотой лев, напоминающий о британском наследии, снизу — три кленовых листа, обозначающие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом расположена надпись «Я помню». Корона находится вверху герба.