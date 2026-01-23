Ричмонд
Власти канадского Квебека решили убрать британскую корону с герба

В Канаде заявили, что большинство жителей Квебека не испытывают никакой привязанности к британской монархии, поэтому корона на гербе не нужна.

Источник: Аргументы и факты

Власти канадской провинции Квебек решили убрать британскую корону с местного герба, сообщил министр юстиции Квебека Симон Жолен-Баррет.

«Сегодня мы объявили о том, что убираем корону с герба Квебека. Подавляющее большинство жителей Квебека не испытывают никакой привязанности к британской монархии», — написал Симон Жолен-Баррет в соцсети.

Он добавил, что новый вариант герба лучше отражает местную идентичность.

Отметим, герб Квебека представляет из себя щит. Наверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру — золотой лев, напоминающий о британском наследии, снизу — три кленовых листа, обозначающие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом расположена надпись «Я помню». Корона находится вверху герба.