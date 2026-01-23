Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в рамках форума «Знание. Государство» прокомментировал вопрос, какой он видит РФ в 2050 году. Он допустил, что Россия в ближайшие 24 года может увеличить свою территорию и «некоторые страны захотят стать частью нашей страны».
«Я считаю …, что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это мое мнение», — предположил глава региона.
Он пояснил, что в данном случае он не ведет речь о каких-то «воинственных устремлениях» страны. Однако ряд стран могут сами захотеть стать частью России, полагает Пушилин.
Как писал сайт KP.RU, Россия — это, прежде всего, люди, а не просто территория. По словам президента РФ Владимира Путина, крайне важно увековечивать памятные моменты страны и истории конкретных ее представителей. Поскольку Россия, отметил глава государства, — это люди.