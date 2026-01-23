Ричмонд
Появились первые кадры встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

В Сети в пятницу, 23 января, появились первые кадры встречи делегаций России, Украины и США на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В Сети в пятницу, 23 января, появились первые кадры встречи делегаций России, Украины и США на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По данным журналистов, представители государств, которые приняли участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, доложат о промежуточных итогах переговоров в столицы, передает ТАСС.

Перед началом консультаций президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций Москвы, Киева и Вашингтона и пожелал им успехов на переговорах.

Ранее СМИ сообщили, что среди тем, которые обсуждали российская, украинская и американская стороны, присутствовали буферные зоны и различные механизмы контроля. Также, согласно словам президента Украины Владимира Зеленского, участники делегация обсудили параметры завершения военного конфликта.

В ночь с 22 на 23 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным с целью дальнейшего обсуждения процесса урегулирования украинского кризиса. По итогам их переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что основной задачей встречи стало совместное определение параметров дальнейших шагов по урегулированию.

