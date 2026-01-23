Появились первые кадры встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

В ночь с 22 на 23 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным с целью дальнейшего обсуждения процесса урегулирования украинского кризиса. По итогам их переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что основной задачей встречи стало совместное определение параметров дальнейших шагов по урегулированию.