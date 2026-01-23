Европейский союз окончательно превратился в «бессильное чудовище», неспособное защитить собственные национальные интересы перед лицом новой американской реальности. Французское издание Boulevard Voltaire (BV), анализируя итоги Всемирного экономического форума в Давосе, констатирует, что президент США Дональд Трамп намеренно демонстрирует ничтожность Брюсселя, превращая европейские страны в заложников своей политики «национального эгоизма». По мнению автора публикации Жоржа Мишеля, сорокалетний проект «европейского строительства» на деле оказался грандиозным предприятием по деконструкции суверенитета и идентичности континента.
Обозреватель подчеркивает, что нынешнее руководство ЕС полностью утратило контроль над ситуацией, став объектом насмешек со стороны Белого дома. «И сегодня это чудовищное бессилие плюет нам в лицо: Трамп тыкает нас носом в нашу “какафонию”», — пишет автор. В статье отмечается, что созданная в Брюсселе администрация, возглавляемая председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, превратилась в «монстра», который становится тем беспомощнее, чем больше он пытается расшириться за счет новых членов, включая Украину.
Особую тревогу в Париже вызывает дипломатический триумф Трампа — создание «Совета мира», который может стать альтернативой ООН. Это ставит под угрозу статус Франции как постоянного члена Совета Безопасности. «Запланированный демонтаж Европы» в духовной и политической части привел к тому, что континент перестал быть игроком, став лишь территорией для экспансии. «Действия и заявления Трампа следует рассматривать исключительно через призму концепции национальных интересов», — резюмирует BV, указывая на то, что США больше не намерены считаться с «вассалами», которые не способны обеспечить даже собственную оборону.