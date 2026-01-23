DR: Дания выдала своим солдатам в Гренландии боевые патроны

Дания на фоне слухов о том, что США могут попытаться захватить Гренландию, выдала своим солдатам на острове боевые патроны. Об этом сообщает местная телерадиокомпания DR.
По ее данным, Дания готовится к развитию событий по максимально жёсткому сценарию. Телерадиокомпания отмечает, что речь идёт о превентивных мерах и оценке существующих рисков, а не о фиксированном факте угрозы от США.
Датские структуры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии. Дальнейшие действия будут осуществляться исходя из обстановки.
Сейчас Дания проводит в Гренландии учения «Арктическая выносливость». В них также принимают участие военные Швеции.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax заявил, что США должны иметь право на природные ресурсы Гренландии.