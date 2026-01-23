Ричмонд
Переговоры в Абу-Даби продолжатся завтра

Встреча делегаций России, США и Украины в ОАЭ завершилась. По данным СМИ, стороны сочли переговоры продуктивными.

Переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби завершились и будут продолжены завтра. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным источника, трехсторонняя встреча в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошла продуктивно. В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Продолжение переговоров запланировано на субботу.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. По его словам, украинские представители регулярно докладывают ему о ходе контактов, а в обсуждении участвуют делегации трех стран.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что в состав российской делегации входят представители руководства Министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

