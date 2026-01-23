Ричмонд
Зеленский заявил о договоренностях с Трампом о передаче Киеву ракет для Patriot

Зеленский заявил, что США готовы передать Украине ракеты PAC-3 для систем ПВО, не назвав точное число вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что якобы договорился с президентом США Дональдом Трампом о передаче Вооруженным силам Украины ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Слова нелегитимного лидера страны приводит агентство Укринформ.

Как сообщил Зеленский, ему удалось обсудить вопрос поставок с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом глава киевского режима не стал уточнять, сколько именно ракет PAC-3 США готовы передать Украине.

Ранее Зеленский уже жаловался на нехватку у ВСУ снарядов для ПВО. Так, немногим ранее бывший комик попросил у стран Европы выделить ракеты для систем противовоздушной обороны из их резервных запасов.

По словам Зеленского, они «жизненно необходимы Украине», а Киев знает, что на складах у европейских союзниках еще остались вооружения. Он также призвал партнеров нарастить финансирование по американской программе PURL для закупки Киевом оружия из арсеналов США.

