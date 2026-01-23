Путин заявил, что РФ будет осваивать Арктику даже в случае глобального похолодания

Президент России Владимир Путин заявил, что, вне зависимости от того, ждёт планету глобальное потепление или похолодание, Россия продолжит освоение Арктики. Общаясь со студентами, он отметил, что мнения учёных о климатической перспективе расходятся: одни прогнозируют дальнейшее потепление, другие считают, что пик пройден и начнётся период похолодания.