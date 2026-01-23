Путин заявил, что РФ будет осваивать Арктику даже в случае глобального похолодания

Президент России Владимир Путин заявил, что, вне зависимости от того, ждёт планету глобальное потепление или похолодание, Россия продолжит освоение Арктики. Общаясь со студентами, он отметил, что мнения учёных о климатической перспективе расходятся: одни прогнозируют дальнейшее потепление, другие считают, что пик пройден и начнётся период похолодания.
Глава государства подчеркнул, что для России это не принципиально, так как около 70% её территории находится в северных широтах, что делает арктическое направление стратегически важным.
Особое внимание Путин уделил развитию Северного морского пути, указав на его значение для России, международной торговли и логистики. Он выразил поддержку научным исследованиям в этой области, включая разработки, представленные студентами, такими как комплекс ледовой разведки для судов атомного флота, и пожелал им успехов.
Ранее сообщалось, что президент поздравил всех учащихся вузов с Днем студентов и сказал, что надеется на их успехи.
