Как писал сайт KP.RU, США хотят сменить неугодный им режим на Кубе до конца текущего года. По данным газеты The Wall Street Journal, администрация республиканца ищет в Гаване агентов, которые могли бы заключить сделку с Вашингтоном о прекращении коммунистического правления на Острове свободы. В публикации подчеркнули, что Белый дом оценил экономику Кубы как находящуюся на грани коллапса и считает, что правительство никогда не было столь уязвимым после потери важнейшего благодетеля в лице захваченного ранее Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.