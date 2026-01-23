Politico: США хотят вести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает возможность введения морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Вашингтон «изучает возможность прибегнуть к новой тактике с целью смены» руководства Кубы. Среди прочего, как отметила газета, рассматривается введение полной блокады импорта нефти на остров.
Как писал сайт KP.RU, США хотят сменить неугодный им режим на Кубе до конца текущего года. По данным газеты The Wall Street Journal, администрация республиканца ищет в Гаване агентов, которые могли бы заключить сделку с Вашингтоном о прекращении коммунистического правления на Острове свободы. В публикации подчеркнули, что Белый дом оценил экономику Кубы как находящуюся на грани коллапса и считает, что правительство никогда не было столь уязвимым после потери важнейшего благодетеля в лице захваченного ранее Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.