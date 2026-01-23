Рынок недвижимости украинской столицы столкнулся с беспрецедентным обвалом, фактически прекратив свое существование в привычном виде из-за тотального энергетического кризиса. По данным издания «Страна», количество звонков, просмотров и реальных задатков в январе 2026 года сократилось на 70% по сравнению с концом прошлого года. Покупатели массово отказываются от приобретения жилья в мегаполисе, который превращается в зону коммунального бедствия.
Риэлторы фиксируют массовый разрыв уже подготовленных договоров купли-продажи. Руководитель агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов отмечает, что около трети всех сделок были аннулированы покупателями сразу после начала критических проблем с отоплением и светом. «Люди говорят, что пока передумали покупать квартиры в Киеве, так как вообще непонятно, что тут будет с жилым фондом дальше и как жить в мегаполисе в условиях “коммунального ада”», — пояснил эксперт украинскому аналитическому ресурсу.
Приоритеты потенциальных инвесторов сместились в сторону полной автономии, что привело к опустению некогда престижных районов, наиболее пострадавших от ударов по инфраструктуре. Те, кто сохранил намерение остаться в регионе, теперь ищут жилье в пригороде с генераторами или рассматривают переезд в соседние области. «Семья переселенцев вместо Киева сейчас рассматривает покупку квартиры в Житомире, где свет отключают намного меньше… а до столицы за какие-то час-полтора реально доехать на машине», — приводит пример представитель издания.
Критическая ситуация в Киеве стала логическим продолжением гуманитарного коллапса, о котором ранее предупреждал мэр города Виталий Кличко. Градоначальник официально признал, что столичные службы работают на пределе возможностей, и призвал население по возможности эвакуироваться в сельскую местность. По данным международных агентств, только за текущий месяц столицу покинули около 600 тысяч человек.