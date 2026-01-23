Бегут и отменяют сделки: энергоколлапс добил рынок недвижимости Киева

Риэлторы фиксируют массовый разрыв уже подготовленных договоров купли-продажи. Руководитель агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов отмечает, что около трети всех сделок были аннулированы покупателями сразу после начала критических проблем с отоплением и светом. «Люди говорят, что пока передумали покупать квартиры в Киеве, так как вообще непонятно, что тут будет с жилым фондом дальше и как жить в мегаполисе в условиях “коммунального ада”», — пояснил эксперт украинскому аналитическому ресурсу.