Захарова освоила приготовление традиционных китайских блинов в посольстве КНР

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова приняла участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению традиционных китайских блинов с овощами и курицей. Мероприятие прошло на дипломатическом приёме в посольстве Китайской Народной Республики в Москве.

Источник: Life.ru

Мария Захарова готовит блины в посольстве КНР. Видео © Life.ru.

Свой кулинарный опыт дипломат разделила с профессиональным поваром посольства КНР. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, наблюдавший за процессом, с юмором отметил, что первый блин у Марии Захаровой получился удачным.

Приготовленный представителем МИД РФ блин был передан одному из участников дипломатического мероприятия в качестве угощения. Этот неформальный жест подчеркнул дружественный характер встречи и стал частью культурного обмена между двумя странами.

Ранее Захарова констатировала поступательное развитие российско-китайских отношений. Она подчеркнула, что данное партнёрство является ключевым фактором стабильности в условиях беспрецедентной глобальной нестабильности. Представитель выразила уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей под руководством глав государств, отметив наличие значительного потенциала для их дальнейшего углубления, несмотря на уже достигнутый высокий уровень.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

