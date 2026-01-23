Захарова освоила приготовление традиционных китайских блинов в посольстве КНР

Мария Захарова готовит блины в посольстве КНР. Видео © Life.ru.
Свой кулинарный опыт дипломат разделила с профессиональным поваром посольства КНР. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, наблюдавший за процессом, с юмором отметил, что первый блин у Марии Захаровой получился удачным.
Приготовленный представителем МИД РФ блин был передан одному из участников дипломатического мероприятия в качестве угощения. Этот неформальный жест подчеркнул дружественный характер встречи и стал частью культурного обмена между двумя странами.
Ранее Захарова констатировала поступательное развитие российско-китайских отношений. Она подчеркнула, что данное партнёрство является ключевым фактором стабильности в условиях беспрецедентной глобальной нестабильности. Представитель выразила уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей под руководством глав государств, отметив наличие значительного потенциала для их дальнейшего углубления, несмотря на уже достигнутый высокий уровень.
