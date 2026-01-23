В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров в ОАЭ

В Белом доме считают, что первый день трехсторонних переговоров между РФ, Соединенными Штатами и Украиной прошел продуктивно. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил канал NBC, ссылаясь на чиновника из американской администрации.
— Трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной, — рассказал источник телеканалу.
В Сети ранее появились первые кадры со встречи делегаций РФ, Украины и Штатов на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
Перед началом консультаций президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций Москвы, Киева и Вашингтона и пожелал им успехов на переговорах.
Ранее СМИ передали, что среди тем, которые обсуждали российская, украинская и американская стороны, присутствовали буферные зоны и различные механизмы контроля. Также, согласно словам украинского президента Владимира Зеленского, участники делегация обсудили параметры завершения военного конфликта.