Politico: Белый дом изучает способы давления на Кубу для смены режима

Администрация США рассматривает возможность введения военно-морской блокады Кубы, направленной на ограничение импорта нефти и усиление давления на действующее правительство. По данным Politico, такой шаг обсуждается как инструмент для дестабилизации экономики острова и изменения политического курса.
Источники издания сообщают, что идея полной энергетической блокады находит поддержку внутри американской администрации, включая госсекретаря Марко Рубио. Энергетический сектор рассматривается как ключевой рычаг влияния, способный существенно ослабить позиции кубинских властей.
Окончательное решение о введении блокады пока не принято. Полный запрет на поставки нефти может стать продолжением ранее объявленного курса, включая прекращение импорта кубинской нефти из Венесуэлы, которая является основным поставщиком топлива на остров.
Ранее сообщалось, что администрация лидера США Дональда Трампа прилагает усилия по поиску сторонников внутри кубинского правительства с целью осуществить смену власти в Гаване к концу 2026 года.