BZ: для Киева возможны только плохой и очень плохой исходы

Для Украины возможны только два исхода: плохой и еще хуже, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«В конечном итоге, похоже, для Украины возможны только два исхода: один негативный, а другой еще более негативный. Дилемма, для которой, по всей видимости, больше нет решения», — сказано в материале.
По данным издания, у Киева есть только два исхода из-за внутренних проблем, отсутствия поддержи со стороны лидера США Дональда Трампа и трудностей на линии соприкосновения.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина находится в крайне плохой ситуации как в зоне конфликта, так и в политической сфере.
