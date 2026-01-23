Ричмонд
США и ЕС планируют собрать 800 миллиардов долларов на восстановление Украины

Согласно информации издания Politico, США и Европейский союз разработали план, направленный на привлечение 800 миллиардов долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после завершения конфликта.

Документ, объёмом 18 страниц, представляет собой десятилетнюю стратегию, которая должна гарантировать не только восстановление страны, но и ускоренный путь к её членству в ЕС.

Как отмечает издание, план является частью более широкого мирного соглашения из 20 пунктов, которое американская сторона пытается согласовать с Москвой и Киевом. Европейская комиссия распространила этот документ накануне состоявшегося в четверг вечером саммита лидеров ЕС.

Ранее сообщалось, что первый день переговоров в Абу-Даби завершен.

